Jacobelli ELOGIA Giuntoli: «E’ stato il MIGLIORE sul calciomercato. Vi spiego il perché»

Jacobelli ELOGIA Giuntoli: «Mercato da 9! I nuovi acquisti garantiscono GRANDE QUALITA’». Le parole sull’operato del dirigente

Il giornalista Xavier Jacobelli a TMW Radio ha voluto rilasciare qualche dichiarazione di elogio nei confronti di Giuntoli e del mercato della Juve.

MERCATO JUVE – «Il voto è 9, se fosse arrivato Sancho sarebbe stato un 10. Nel 2023 era arrivato solo Weah, mentre l’anno dopo è arrivata la rivoluzione. Il tecnico, la riduzione del monte ingaggi e il cambio di tanti elementi. Il nuovo allenatore ha dimostrato di avere coraggio e infatti la squadra è prima con una difesa inviolata. Dal punto di vista tecnico i nuovi arrivati garantiscono grande qualità. Ora c’è un salto di responsabilità per alcuni elementi, come Gatti, che credo possa avere la personalità per garantire alla Juventus quella leadership che ultimamente è mancata. Douglas Luiz dobbiamo ancora vederlo, perché non è mai partito dal primo minuto. Credo si tratti di un ritardo di condizione, poi se dovesse rimanere in panchina anche dopo la sosta potrebbero sorgere degli interrogativi».