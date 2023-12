Buon compleanno a… Jeremie Frimpong

Oggi è il compleanno di Jeremie Frimpong, attualmente in forza al Bayer Leverkusen è stato inserito tra i migliori terzini destri dalla ESPN

Oggi Jeremie Frimpong compie 23 anni. Pochi mesi fa, al termine della stagione sportiva, il network sportivo americano ESPN ha stilato la lista dei migliori calciatori dell’anno ruolo per ruolo. E l’olandese di origini ghanesi è stato inserito nella Top Ten dei terzini destri. E se è vero che il valore può essere determinato anche da coloro che ti vengono accostati, quello del giocatore in forza al Bayer Leverkusen non è certo banale vedendo con chi è stato accompagnato: Achraf Hakimi, Kieran Trippier, Kyle Walker, Reece James, Jules Jounde, Trent Alexander-Arnold, Joao Cancelo, Dani Carvajal e il nostro Giovanni Di Lorenzo. Non che ognuno di loro sia interscambiabile, però far parte della lista è già significativo di quanta considerazione abbia già maturato. Ed è anche possibile che oggi, all’interno di quel gruppo o di un altro, la sua posizione personale sarebbe tra le prime visto ciò che sta combinando con il club. Un percorso che lo ha portato giustamente a esordire nella nazionale orange con Ronald Koeman, dopo che Louis Van Gaal lo aveva già inserito nei convocati per il Mondiale in Qatar, senza però metterlo alla prova.

Esterno di grande spinta, ha già firmato 4 reti nella Bundesliga 2023-24, dove il Bayer Leverkusen sta evidenziando senza alcun dubbio di essere una nuova realtà importante, dalle grandi ambizioni, capace di occupare la testa della classifica. Xabi Alonso sta facendo un grande lavoro e solo il Bayern ha segnato più gol, ma con Harry Kane a disposizione non è una grande notizia. Frimpong si è imposto anche visivamente in alcuni match, proponendosi come un vero protagonista. Come all’ottava giornata, a Wolfsburg, quando da migliore in campo ha messo del suo in occasione di entrambe le reti della vittoria: ha infilato il portiere Pervan con una deviazione al volo, finalizzando una grande azione di Boniface; sull’1-1 se n’è andato via sgasando da par suo, per poi servire il compagno Grimaldo, arrivato a rimorchio per battere a rete con successo.

Anche a Brema ha partecipato al tris contro il Werder con una conclusione di potenza che una volta non si sarebbe certo attribuita a un difensore. Ed anche in questa gara è sembrato un giocatore dominante, dalla spiccata propensione offensiva.

Appare pertanto logico che i top club in Europa abbiano pensato a lui ed è più che certo che continueranno a farlo. Una riflessione, rimasta allo stato embrionale, l’aveva fatta anche la Roma quando sulla panchina era seduto ancora Paulo Fonseca, mentre poi Mourinho l’ha affrontato in semifinale di Europa League.

In direzione Leverkusen ha posto il suo sguardo anche il Real Madrid e non solo per lui.

La proposta più seria, secondo Bild, sarebbe arrivata dal Manchester United, che pareva intenzionato a mettere sul piatto 50 milioni di euro. Per il Bayer, che per prenderlo dal Celtic ne ha versati “appena” 11 poteva essere una tentazione irresistibile. Ma tenendo conto di quanto talento si stia sprecando dalle parti dei Red Devils, per adesso si può tranquillamente dire che sia andata bene così.

Due mesi fa, il Lerverkusen e il giocatore hanno prolungato il contratto fino al 2028. E nel comunicato traspare tutto il piacere reciproco che hanno nello stare insieme: «”Jeremie Frimpong non è solo diventato una figura estremamente popolare nella nostra squadra negli ultimi anni”, ha detto Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer 04. “Al momento è uno dei migliori giocatori della Bundesliga nel suo ruolo di terzino destro offensivo. Il prolungamento del contratto sottolinea l’importanza di Jeremie per il nostro Werkself.”. Il Bayer 04 ha ingaggiato due anni e mezzo fa il 22enne Frimpong dal Celtic, club scozzese della massima serie. “Sono successe molte cose da allora, abbiamo vissuto grandi cose e migliorato continuamente come squadra”, ha detto Frimpong. “È molto divertente far parte di questa squadra”».