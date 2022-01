ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juric: «Il Sassuolo non aveva mai tirato. C’è grande dispiacere». Le dichiarazioni del tecnico del Torino

Ivan Juric a DAZN dopo Torino-Sassuolo

PARTITA – «La squadra è stata eccellente, non hanno mai tirato. Abbiamo stra dominato ma a volte il calcio ti punisce al primo errore. Lo accetti male perché i ragazzi hanno fatto una partita splendida.Abbiamo fatto un grande gioco, tecnicamente trovavamo spazi dove volevamo. Siamo stati completi nel non far giocare il Sassuolo e nel fare quello che volevamo col pallone».

SANABRIA – «Ha molto margine negli ultimi metri. Oggi ha avuto tante occasioni ma ci fa giocare bene e ci lega. In questo momento sta bene ed ha un buono spirito».

PAUSA AL MOMENTO GIUSTO? – «No. La squadra è in un momento eccellente, ha ripetuto la partita con la Fiorentina. C’è grande dispiacere per non aver ottenuto i tre punti».