Juventus, occhi puntati su un giovane talento del Chievo

La Juventus avrebbe intenzione di acquistare il cartellino di un giovane trequartista classe 2000 in forza al Chievoverona

La vittoria in scioltezza contro il Chievo non è l’unica buona notizia per i tifosi della Juventus. La società bianconera avrebbe infatti puntato gli occhi su un giovane esordiente del nostro campionato, Emanuel Vignato.

Il trequartista classe 2000 attualmente in forza proprio ai veronesi ha dato prova di interessanti qualità nel match dell’Allianz Stadium disputato ieri sera. Secondo quanto riportato da Gazzamercato, la Juventus sarebbe intenzionata ad acquistarlo in quanto ritenuto un ottimo prospetto per il futuro. Il Chievo, per la cessione del cartellino, chiederebbe ai bianconeri circa 5 milioni di euro.