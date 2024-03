Alcaraz: «Juve? Ne ho parlato con Lautaro, mi ha detto questo...»

Le parole di Carlos Alcaraz, centrocampista argentino della Juventus, sui suoi primi mesi in bianconero. I dettagli

Carlos Alcaraz, centrocampista della Juventus, ha parlato a Data Racing.

JUVE – «Quando penso a dove mi trovo ora, penso sia qualcosa di incredibile. Quando sono passato alla Juve mi hanno contattato i miei ex compagni al Racing e anche il presidente, come successo quando sono andato al Southampton. Sono sempre presenti. Lì ho conosciuto Lautaro Martinez, ci allenavamo nello stesso centro sportivo. Alla fine di Inter-Juve abbiamo scambiato la maglia, abbiamo parlato e mi ha detto che se avessi avuto bisogno di qualcosa avrei potuto scrivergli o comunque contare su di lui».

NAZIONALE – «La nazionale è sempre stato il mio sogno da bambino, ma in questo momento mi sto concentrando sulla Juve e sul recuperare da questo infortunio il più velocemente possibile. Voglio fare il massimo con la Juve e in futuro si vedrà, il livello della nazionale argentina è molto alto. Se spero di partecipare alle Olimpiadi? Sì, spero in una chiamata di Mascherano, ma so che ci sono molti giocatori di alto livello e che stanno facendo bene nei rispettivi club».

