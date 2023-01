Juve, Allegri: «Cosa cambia dopo la penalizzazione? Assolutamente niente» – 📹

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue parole.

COSA CAMBIA IN CAMPIONATO DOPO LA PENALIZZAZIONE – «Non cambia assolutamente niente. Dobbiamo fare punti, domani è una partita difficile perché l’Atalanta è in ottima forma. Noi giochiamo in casa, domani è una partita da affrontare nel migliore dei modi. Vincere ci consentirebbe di poter agganciare il settimo posto. Dobbiamo fare un passettino alla volta, poi abbiamo Europa League e Coppa Italia. Dobbiamo continuare a lavorare, tenere profilo basso e fare il meglio possibile».

COME RIPARTIRE – «Non è che bisogna ripartire, queste vicenda giudiziarie riguardano la società. Ci sarà un ricorso come la società e gli avvocati hanno comunicato e noi pensiamo al campo. Vista la nuova classifica che momentaneamente è un dato di fatto, abbiamo 22 punti e girare a 25. Nel girone di ritorno dobbiamo ottenere il massimo per scalare piano piano posizioni».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24