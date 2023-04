Juve-Allegri, pensa ai big per l’Inter per dare l’ultimo colpo a Inzaghi

Domani sera la partita tra Juventus e Inter in Coppa Italia, Allegri sta pensando all’artiglieria pesante per dare l’ultimo colpo a Inzaghi

Vlahovic, Di Maria, Kostic e il rientro di Rabiot: l’allenatore dei bianconeri non ha dubbi sulla squadra da mettere in campo per la gara d’andata di Coppa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.