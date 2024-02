La Juve celebra Allegri: che festa per il record di panchine

L’evento organizzato dalla Juventus per celebrare le 406 panchine in bianconero di Massimiliano Allegri. I dettagli

La Juventus ha celebrato il record di 406 panchine in bianconero per Massimiliano Allegri con un evento nel proprio museo. Di seguito il ringraziamento della società verso il proprio allenatore.

COMUNICATO – «Le 406 presenze di Allegri sulla panchina bianconera, che da sabato lo collocano in solitaria al secondo posto all-time nella nostra storia dietro a Giovanni Trapattoni, sono state celebrate oggi, 20 febbraio, all’interno dello Juventus Museum, dove è stato posizionato un totem dedicato proprio a questo traguardo.

Un momento speciale dedicato al Mister, cui ha preso parte tutto il Club, il suo staff e tutta la dirigenza bianconera, guidata dal Presidente, Gianluca Ferrero: «Siamo felici e orgogliosi di celebrare oggi un numero così importante e storico come quello che ha raggiunto il nostro mister», le sue parole, cui hanno fatto eco quelle di Allegri: «Un traguardo che rappresenta un percorso che ha nuove sfide davanti a noi, sia in campionato che in Coppa Italia. Le panchine portano il mio nome, ma sono da condividere da tutto il mio gruppo di lavoro che ha trascorso e trascorre con me così tanto tempo».

Un pomeriggio emozionante, culminato nel Tempio dei Trofei, dove tutte le Coppe – non poche – vinte insieme ad Allegri hanno fatto da cornice a un video celebrativo che si conclude, non a caso, così:

“Complimenti, Mister!”».

