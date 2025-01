Juve, tentativo di invasione dell’Allianz Stadium durante la trasferta in Belgio

Juve, durante la trasferta di Champions League con il Club Brugges un uomo tedesco ha provato ad entrare nell’Allianz Stadium: i dettagli

Strano fatto successo a Torino martedì sera: mentre la Juve era in Belgio per la trasferta a Bruges di Champions League, un uomo tedesco di massa imponente, come riporta Sportface, ha provato a invadere l’Allianz Stadium, stadio dei bianconeri.

L’uomo avrebbe provato ad entrare nell’impianto vuoto, facendo resistenza ai carabinieri presenti davanti allo stadio e anche attaccandoli. Per risolvere la questione, le forze dell’ordine hanno dovuto ricorrere all’utilizzo del taser per fermare l’uomo.