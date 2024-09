Juve, Andersinho Marques: «Douglas Luiz farà la DIFFERENZA, su Bremer e Danilo ho questo SEGNALE»

Le parole di Andersinho Marques, noto giornalista brasiliano, sui tre calciatori bianconeri. I dettagli

Andersinho Marques, noto giornalista brasiliano, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 della Juventus.

Qual è il tuo pensiero sulla scelta di Thiago Motta di non far partire Douglas Luiz dall’inizio in queste prime tre partite? Semplice questione di adattamento e di condizione fisica oppure c’è dietro una motivazione più prettamente tattica?

«La decisione di Thiago Motta di non far partire Douglas Luiz titolare nelle prime tre partite potrebbe essere dovuta ad una combinazione di fattori. Da un lato, c’è la necessità di adattamento al nuovo contesto tattico e al campionato italiano, che richiede tempi di ambientamento diversi per ogni giocatore. Dall’altro, potrebbero esserci ragioni fisiche, soprattutto se Douglas non ha ancora raggiunto la piena condizione. Tuttavia, non è da escludere che ci sia una valutazione prettamente tattica: Motta potrebbe voler inserire il brasiliano gradualmente, soprattutto in un ruolo centrale che richiede una lettura di gioco precisa, o preferire un approccio più conservativo in certe partite».

Per quanto riguarda Danilo, invece, han fatto discutere le tre esclusioni del capitano da parte di Thiago Motta nelle prime 3 partite. Come leggi questa situazione?

«Le esclusioni di Danilo hanno sicuramente sollevato interrogativi, soprattutto considerando il suo ruolo di capitano e leader dello spogliatoio. Potrebbe trattarsi di una decisione volta a preservare il giocatore fisicamente, o potrebbe esserci una valutazione tattica da parte di Motta: per questo avrebbe preferito schierare difensori con caratteristiche diverse nelle prime gare».

