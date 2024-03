“Attenti a quei due”: Lookman e Koopmeiners pronti per Juve Atalanta

Juve Atalanta e quel duo nerazzurro che ai bianconeri fa paura: da Ademola Lookman al tanto ricercato Teun Koopmeiners

Attenti a quei due. Sempre un classico ritornare alla serie del 1970 prodotta da Robert S. Baker per citare un duo tanto forte quanto temibile. Juve Atalanta e pensi subito a Teun Koopmeiners e Ademola Lookman. Mercato? Pronti ad andare alla corte bianconera? Assolutamente no, bensì si parla di fatti considerando che per i giocatori della Dea in ottica calciomercato la filosofia è sempre la stessa: pagare moneta, vedere cammello.

Il nigeriano non può non essere nominato, dimostrando dal suo ritorno di avere le cartucce cariche in vista del match contro i bianconeri. Torna titolare con il Bologna e va subito in goal, e se non ci fosse stato quel palo a Lisbona avrebbe realizzato uno dei goal atalantini più belli degli ultimi dieci anni dopo aver fatto prima un tunnel e poi saltato un altro difensore dello Sporting. L’anno scorso ha fatto impazzire la Juve siglando una doppietta decisiva in un 3-3 dove lui è stato il migliore in campo. Per l’Atalanta è la punta di diamante e allo Stadium non farà sconti.

Poi c’è Teun Koopmeiners. Nelle ultime tre partite ha riscontrato un calo che ci può stare dopo una stagione fino ad ora a pieno regime, ma comunque autore fino ad ora di un girone di ritorno dove ha siglato 4 reti in 6 partite. Ad oggi il terzo miglior centrocampista per quanto riguarda i passaggi chiave (46%) e una freddezza in area impressionante: su 15 tiri in porta totali ben 8 finiti in rete, con la possibilità di andare in doppia cifra. Non resta che aspettare il campo, dove questi due singoli proveranno a fare la differenza in una gara determinante per l’Atalanta nella rincorsa Champions League.