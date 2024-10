Juve-Cagliari, Gervasoni: «ECCESSIVO il rosso a Conceicao, sui due rigori dico QUESTO»

Le parole di Andrea Gervasoni, ex arbitro di Serie A, sull’espulsione di Francisco Conceicao per simulazione in Juve-Cagliari

Andrea Gervasoni ha parlato a Open Var dell’espulsione di Francisco Conceicao per simulazione in Juve-Cagliari di Serie A.

PAROLE – «Da regolamento, il rigore per la Juventus rientra nella casistica perché il difensore ha la mano sopra la testa. L’arbitro ritiene il movimento non congruo e opta per la punibilità. Secondo rigore anche corretto, il difendente colpisce l’attaccante. Eccessiva invece l’espulsione a Conceicao per simulazione».