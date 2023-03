Juve, Calvo: «Pogba è il primo a non essere contento»

Le parole di Francesco Calcio prima del Calcio d’inizio della sfida tra Fribugo e Juve, sfida di ritorno di Europa League

Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juve a Sky Sport prima della sfida di Europa League contro il Friburgo.

DATA UDIENZA – «È importante avere una data, così la squadra saprà quando avrà una risposta definitiva e per cosa stiamo combattendo».

POGBA– «È il primo a non essere contento, della stagione e di quest’ultimo infortunio. Quando si parla di grandi giocatori tutto viene enfatizzato in negativo. Ho letto sui giornali che avremmo deciso di scaricarlo: assolutamente no. Paul è arrivato ragazzo da noi e per lui la Juventus è una famiglia. Noi lo vediamo che si impegna e lo aspettiamo sul campo. Crediamo tanto in lui, se no non gli avremmo fatto un contratto di quattro anni. Siamo tutti dispiaciuti, lui sa che non siamo felici come lui e che gli siamo vicini».

