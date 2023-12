Juve, Cambiaso: «Allegri mi ha reso un giocatore più intelligente»

Le parole di Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, sul suo inizio di stagione in bianconero. I dettagli

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato a Dazn Talks.

PAROLE – «Con il mister va bene. Ho un attimo rapporto con lui, Landucci, lo staff. Sono toscani, simpatici, alla mano. Ci facciamo del ridere. Allegri mi sta cambiando, mi accorgo di essere diventato più pensante in campo, mentre prima ero più istintivo. All’inizio mi diceva che avevo troppa voglia di prendere il pallone, uscivo fuori tempo e venivo saltato. Ora sono più paziente, sono più intelligente in campo e cerco di capire meglio le situazioni. Penso di essere migliorato molto. La cosa che mi ha cambiato più di tutto è l’equilibrio che ho raggiunto. Prima mi facevo trasportare dagli eventi sia in senso buono che negativo, con lui ho raggiunto un certo equilibrio. E’ la cosa che penso di aver migliorato di più».