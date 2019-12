Juve, chi come trequartista? Ramsey e Bernardeschi non convincono Sarri

Juve, dilemma trequartista: Sarri non si fida di Ramsey e Bernardeschi. Il tecnico non ha ancora trovato la pedina giusta

Juve, casting trequartista. La Gazzetta dello Sport analizza quello che ad oggi parrebbe essere l’equivoco tattico più grande nella rosa della Juventus: chi è il trequartista di Sarri? Il tecnico bianconero ha cercato invano la pedina giusta, facendo ruotare principalmente Bernardeschi, Bentancur e Ramsey. Tutti bocciati, o meglio, tutti non hanno convinto Sarri.

E se con l’infortunio di Khedira l’uruguagio dovrebbe essere destinato ad agire di nuovo prevalentemente da mezzala, gli altri due continuano a non convincere Sarri. L’azzurro dà la sensazione di non trovarsi a suo agio nel ruolo, mentre il gallese è sempre vittima dei problemi fisici che non lo fanno rendere al meglio.