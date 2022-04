Discorsi intavolati tra la Juve e l’entourage di De Sciglio, il terzino bianconero vede all’orizzonte il rinnovo del contratto

Fumata grigia, ma con la sensazione che a breve sarà bianca per il rinnovo di Mattia De Sciglio con la Juve. I bianconeri e lo staff del terzino si sono incontrati in questi giorni ed è in programma un secondo appuntamento nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato a goal.com, la volontà della squadra è di rinnovare con il calciatore.

Sembra invece sempre più lontano da Torino il futuro di Bernardeschi. La dirigenza bianconera sembra infatti decisa a non rinnovare il giocatore carrarino, che non rientra più nei piani della squadra.