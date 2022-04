Mercato Juve: il punto sui giocatori in uscita

Il futuro di molti giocatori bianconeri: tra chi sembra destinato ad uscire, chi a rimanere e chi si giocherà tutto nelle ultime giornate

Il mercato in uscita della Juve è importante tanto quanto quello in entrata e oggi la Gazzetta dello Sport fa il punto sulle situazioni più spinose tra i bianconeri. I bianconeri hanno infatti molti esuberi e prima di decidere su che reparti investire, bisognerà decidere dove sfoltire la rosa.

Bernardeschi sembra destinato ad abbandonare il Club, così come Pellegrini, che potrebbe finire in prestito in qualche altra squadra. A meno di offerte clamorose invece Arthur va verso la permanenza con la Juve, così come De Sciglio.

Il capitolo punte invece è un rebus: con Dybala che non rinnoverà, bisognerà decidere anche il futuro di Kean e Morata. Entrambi i giocatori sono in prestito e si giocheranno il loro futuro nelle ultime partite della stagione.