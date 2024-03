Juve Giuntoli: «Non ho incontrato ADL. Allegri? Avanti insieme»

Le parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juve, prima del calcio d’inizio della partita contro il Napoli

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli-Juve. Di seguito le sue parole.

RITORNO A NAPOLI – «Un solo ricordo sarebbe poco, otto anni sono tanti. E’ una grande emozione».

DE LAURENTIIS E MONDIALE PER CLUB – «Non l’ho incontrato, ma lo saluterò volentieri. Per quanto riguarda il Mondiale per Club è una cosa lontana. Non partecipando alle coppe non integriamo punti. Il Napoli ha un futuro normale, non abbiamo niente da commentare».

CHIESA – «Ha avuto qualche problemino fisico. Se i giocatori non sono al massimo non sono brillantissimi. Aspettiamo crescano le prestazioni con la condizione fisica».

FUTURO ALLEGRI – «Il mister ha ragione, pensiamo al presente. A tempo debito ci metteremo a sedere con lui programmando il futuro insieme. Siamo molto contenti di lui».

