Juve su Hancko: Giuntoli ha due possibili contropartite da giocare a suo favore, i dettagli

La Juve su David Hancko, difensore del Feyenoord, come rinforzo per il calciomercato di Gennaio: possibili due contropartite

Come spiegato da Tuttosport, la Juve continua a seguire con una certa attenzione David Hancko. Lo slovacco è un obiettivo in vista di gennaio, con la carta Samuel Mbangula da inserire nell’affare per convincere il Feyenoord ad abbassare il prezzo.

Discorsi paralleli ma non del tutto slegati, invece, quelli per Facundo Gonzalez. L’uruguaiano è in prestito con obbligo di riscatto agli olandesi e quei 6 milioni potrebbero essere decurtati dalla richiesta per l’ex Fiorentina. Ci si proverà già per le prossime settimane, sperando che il muro del Feyenoord crolli.