Juve, i convocati di Sarri per l’Udinese. C’è il giovane Coccolo

Juve, ecco i convocati di Maurizio Sarri per la gara di Coppa Italia contro l’Udinese. Nella lista figura il giovane Coccolo

Tempo di Coppa Italia per la Juve di Maurizio Sarri. All’Allianz Stadium è atteso l’Udinese di Luca Gotti. Il tecnico della Vecchia Signora ha diramato la lista dei calciatori convocati per il match, in cui figura il giovane Coccolo. L’elenco completo: