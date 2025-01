Toro Juve, il punto sugli infortunati bianconeri: Vlahovic e Conceicao a parte, cosa filtra

Toro Juve, la situazione degli infortunati in casa bianconera: Vlahovic e Conceicao a parte, le ultimissime prima del derby

Ci sono novità dalla Continassa lì dove la Juve si è ritrovata questa mattina per prepararsi in vista del derby della Mole in programma questo sabato alle 18 contro il Torino allo stadio Olimpico.

Secondo quanto appreso da Juventusnews24 Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao hanno svolto un lavoro differenziato: entrambi dunque restano da valutare in vista della prossima sfida in campionato. I bianconeri sperano di ritrovare entrambi i calciatori contro i ragazzi di Vanoli.