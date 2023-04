Juve-Inter, Cuadrado prova Handanovic e poi gli rifila un pugno: possibile la prova Tv – VIDEO

Come in campionato così in Coppa Italia, un finale da scorie e veleni quello tra Juve e Inter al triplice fischio dell’Allianz

Come in campionato così in Coppa Italia, un finale da scorie e veleni quello tra Juve e Inter al triplice fischio dell’Allianz.

In altri paesi e in altre leghe è da squalifica con parecchie giornate. Qua vediamo 😎🍿#JuventusInter pic.twitter.com/yzMCJSLH9c — Sandro Caramazza (@Sandro01167331) April 4, 2023

Dai vari replay mostrati si sarebbe visto come il colombiano mentre parlava con il portiere nerazzurro prima lo spintona e poi nel parapiglia gli rifila un pugno al volto.