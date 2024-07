Juve, Kostic arrivato al J-Medical per le visite: l’ACCOGLIENZA dei tifosi – VIDEO

L’arrivo di Filip Kostic, esterno serbo, al J-Medical per le visite mediche di inizio stagione con la Juventus

Filip Kostic è arrivato in questi minuti al J-Medical per sostenere le visite mediche con la Juventus. Ad accoglierlo qualche tifoso bianconero, con cui si è intrattenuto per foto e autografi.

L’esterno serbo aveva terminato in anticipo l’Europeo a causa di un infortunio. Nel pomeriggio sarà per la prima volta a disposizione di Thiago Motta, prima della partenza per il ritiro in Germania.