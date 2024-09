Juve, Locatelli: «SCUDETTO? Siamo una BIG, non ci NASCONDIAMO. Allegri? Ora con Motta sono FELICE»

Le parole di Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, sugli obiettivi del club bianconero nella nuova stagione con Motta

Manuel Locatelli ha parlato a Tuttosport della sua stagione con la Juventus.

QUARTO ANNO – «Sono maturato tantissimo, come persona e giocatore. In questi tre anni dovevo essere più continuo. Io mi metto sempre in discussione per primo per cui ho un altro anno per migliorarmi. Sono qui tutti i giorni per questo».

NUOVI COMPITI – «In questo momento abbiamo più possesso, lo dicono i dati, per cui tocco più palloni. E’ un modo di giocare diverso di cui sono felice».

ALLENAMENTI DIVERSI – «E’ una metodologia diversa, lavoriamo di più sull’alta intensità. Comunque alla fine qui conta una cosa sola: vincere».

THIAGO MOTTA – «Sicuramente la prima impressione che ti dà è la personalità fortissima. E in un club come questo è utile. Mi ha colpito molto, devo essere sincero. E’ un maniacale nel lavoro»

ALTRI ALLENATORI – «Il più particolare sicuramente De Zerbi perché è il più matto, lo sa anche lui. Ma è anche la sua dote questa pazzia, lo aiuta a ottenere grandi risultati. Anche Allegri è un grande allenatore».

