Juventus-Milan in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere la finale di Supercoppa Italiana 2019

Mercoledì 16 gennaio Juventus e Milan si contenderanno la 31a edizione della Supercoppa italiana. La sfida verrà disputata in Arabia Saudita a Gedda, location che ha suscitato diverse polemiche, alle ore 20:30 (18:30 ora italiana). Al King Abdullah Sports City c’è in palio il primo torneo della stagione e le compagini in campo sono due habitué della competizione, dato che hanno alzato la coppa in 14 occasioni, equamente divise, su 30 edizioni.

Il successo in Supercoppa per entrambe le società significherebbe, oltre ad una buona iniezione di ottimismo per la seconda parte della stagione, portare in bacheca l’ottava coppa e staccare nella classifica delle vittorie l’avversario. Le due squadre, nel corso della sosta del campionato, prima di affrontarsi in Arabia Saudita dovranno disputare gli ottavi di finale della Coppa Italia, dove la Juventus è stata sorteggiata contro il Bologna ed il Milan contro la Sampdoria, entrambe in trasferta.

La sfida di Supercoppa italiana sarà un’esclusiva Rai e verrà trasmessa in diretta sul canale Rai 1 a partire dalle ore 18:15 con pre e post partita. L’incontro sarà visibile anche in streaming su RaiPlay in versione Browser, smart TV e e App (iOS, Android, WindowsPhone). Infine è possibile seguire il match in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Calcio in Streaming.

Juventus-Milan, finale Supercoppa italiana 2019

Competizione: Supercoppa italiana 2018

Quando: mercoledì 16 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 18:30

Dove vederla in streaming: Rai 1 – RaiPlay

Stadio: Stadio King Abdullah Sports City (Gedda, Arabia Saudita)

Arbitro: –

Juventus-Milan, finale Supercoppa italiana 2019: le probabili formazioni

JUVENTUS – Il tecnico della formazione bianconera vuole mettere l’ennesimo trofeo nel proprio palmarès ed in quello della società. In caso di successo la Juventus alzerebbe l’ottava Supercoppa, record italiano, e il 55esimo trofeo nazionale, anche in questo caso primato nazionale. Allegri, dunque, opterà per la formazione titolare con Szczesny, di rientro dal piccolo problema fisico rimediato nel riscaldamento del match contro la Sampdoria, e De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in difesa. A centrocampo dovrebbero essere confermati Bentancur, Pjanic e Matuidi, mentre nel tridente dovrebbero rientrare Dybala e Cristiano Ronaldo a fianco di Mandzukic.

MILAN – Gattuso, che da giocatore ha già alzato in due occasioni questo trofeo insieme a molti altri, vuole conquistare il suo primo trofeo da allenatore. Contro la Juventus, però, non sa facile e in campo dovrà esserci la migliore formazione schierabile. Il tecnico torna al 4-4-2 con Donnarumma in porta e la difesa composta da Zapata e Romagnoli centrali e Calabria e Rodriguez sulle corsie laterali. Sulla linea mediana dovrebbero invece agire Castillejo, in sostituzione dello squalificato Suso, Kessiè, Bakayoko e Calhanoglu. In attacco confermata la coppia offensiva Cutrone–Higuain.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Castillejo Calhanoglu, Kessiè, Bakayoko, Castillejo; Cutrone, Higuain. Allenatore: Gattuso.

Albo d’Oro Supercoppa italiana: le vittorie totali