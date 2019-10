Juve, missione in Inghilterra: quattro nomi per Paratici

Juve, missione in Inghilterra: osservatori bianconeri ad Anfield per Liverpool-Tottenham, quattro nomi per Paratici

Le antenne di mercato della Juventus sono sempre dritte. Con una particolare predilezione, in questo momento, per la Premier League. Emissari del club bianconero, infatti, domenica erano ad Anfiled per la sfida vinta dal Liverpool sul Tottenham.

Nel mirino – secondo Tuttosport – il vecchio pallino Salah, autore anche di una rete. Ma non soltanto. Sul fronte Spurs, infatti, piacciono tanto l’attaccante Son quanto il difensore Alderweireld, in scadenza di contratto a giugno. Proprio come Eriksen, su cui è forte anche l’interesse del Real Madrid.