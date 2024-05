Juve Alex Sandro: «Orgoglioso per quanto ho fatto, il mio cuore sarà sempre qui»

Le parole di Alex Sandro, difensore della Juve, dopo la vittoria casalinga ottenuta dai bianconeri contro il Monza

Alex Sandro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Monza. Di seguito le sue parole.

ULTIMA GARA CON LA JUVE – «Sono stati giorni emozionanti per me, non avevo mai pianto tanto nella mia vita in settimana. Tutto questo viaggio è stato bellissimo per me. Ringrazio i tifosi, la città, questo paese meraviglioso e tutti i compagni, quelli dal primo anno ad ora. Sono orgoglioso di quello che ho fatto e sono contentissimo di questa storia bellissima».

LEADER DELLO SPOGLIATOIO – «In questi giorni ho detto a tutti che le vittorie sono state bellissime, ma quello che mi porto veramente sono le persone, dai magazzinieri ai giardinieri, la sicurezza, lo staff, giocatori, allenatori, presidenti e staff. Porterò con me tutto questo amore. Quando dici che la Juve è una grande famiglia è questo che sento».

COME SI IMMAGINAVA QUESTO GIORNO – «Giorni emozionanti, ho immaginato tante cose e lo avevo immaginato come è successo oggi. Ho provato a dare tutto, ora mi avete fatto emozionare. Ringrazio tutti per avermi accolto nelle loro case, nelle loro famiglie e nelle loro vite. Il mio cuore sarà sempre qua, avrà sempre uno spazio riservato per il popolo bianconero».

PROSSIMA SFIDA – «Il trofeo più bello è l’amore e il rispetto di tutti. Prossima sfida? Come sempre proverò a dare il mio meglio indipendentemente da dove andrò. Ancora nulla è deciso ma sono sicuro che sarò felice nella mia prossima casa e nella mia prossima famiglia».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM