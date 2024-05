Juve Monza: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve e Monza: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve e Monza. Nulla in palio per le due squadre se non la possibilità di chiudere bene il campionato. I bianconeri vogliono chiudere al terzo posto. I brianzoli ne fanno soltanto una questione di punti nel biennio e Palladino vuole fare bella figura davanti ai suoi ex tifosi. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Weah, Alcaraz, Fagioli, Iling-Junior; Chiesa, Milik, Yildiz. Allenatore: Montero. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Bremer, Djaló, McKennie, Nicolussi Caviglia, Miretti, Locatelli, Nonge, Kostic, Vlahovic, Kean.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino. A disposizione: Di Gregorio, Gori, Donati, Pedro Pereira, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Akpa Akpro, Bondo, Caprari, A. Carboni, Colombo, Djuric.

Juve-Monza: orario e dove vederla

Juve-Monza gara delle ore 18.00 di sabato 25 maggio, che proseguirà la 38ª giornata della Serie A, la diciannovesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.