Juve Napoli, SOLD OUT all’Allianz Stadium! Si va verso il tutto ESAURITO anche in Champions League contro il PSV. Le ULTIME

Juve Napoli, è già SOLD OUT all’Allianz Stadium! Si va verso il tutto ESAURITO anche in Champions League contro il PSV. Le ULTIME

L’Allianz Stadium continua a rispondere alla grande in questo inizio di stagione. Cresce di giorno in giorno l’entusiasmo dei tifosi bianconeri dopo l’ottimo inizio della Juventus di Thiago Motta. Anche Juve Napoli, big match della prossima giornata di Serie A, è già sold out. Saranno disponibili solo eventuali posti messi in rivendita dagli abbonati.

Va verso il tutto esaurito anche Juventus-PSV. Come appreso infatti da Juventusnews24, ad oggi sono stati superate le 38.000 presenze il grande ritorno in Champions League dei bianconeri.