Juve-Napoli, su DAZN debuttano le body cam

In occasione di Juve-Napoli DAZN lancia l’iniziativa delle body cam sui calciatori: le indosseranno i bianconeri nel riscaldamento

DAZN, in occasione della sfida Juve-Napoli, lancia una nuova iniziativa: body cam sui calciatori.

Come riportato dall’ANSA, i calciatori bianconeri indosseranno le telecamere in occasione del riscaldamento della sfida dell’Allianz Stadium e che verranno trasmessi in esclusiva. «Un primo passo che apre le porte al futuro dell’intrattenimento sportivo – sottolinea l’emittente – rafforzando la collaborazione strategica tra DAZN, Lega Serie A e Club per portare sul campo della Serie A innovazione e spettacolarizzazione».