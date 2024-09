Juve-Napoli, sfida a NON PRENDERLE, ma Conte FA MEGLIO Motta: i bianconeri NON SEGNANO PIU’, prove di 4-3-3 per gli azzurri

Juve-Napoli 0-0, sfida a non perdere allo Stadium, le pagelle di Thiago Motta e Conte: appena sufficiente il bianconero, qualcosa in più l’azzurro

Finisce con uno 0-0 poco divertente il big match Juve–Napoli allo Stadium: una sfida a non rischiare per le due squadre, che dice qualcosa anche dei due tecnici. I bianconeri mettono in fila il terzo pareggio a reti bianche consecutivo ed è vero che se da una parte i gol subiti sono ancora 0, dall’altra la crisi dell’attacco spaventa. Dall’altra parte invece Conte esce indenne dallo scontro con il suo passato e intanto mette insieme buone impressioni di 4-3-3: che sia un cambio definitivo? Di seguito le pagelle dei due tecnici, con il bianconero appena sufficiente o rimandato, unanimità di giudizio invece per Conte.

THIAGO MOTTA

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «La sua Juve attraversa la fase dell’ermetismo. Non subisce gol, ma in attacco è incomprensibile. Tira poco e segna sempre di meno».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Funziona il sistema difensivo e basta per ora: il terzo 0-0 di fila in campionato segnala timidi progressi rispetto ai precedenti con Empoli e Roma. Gli aspetti positivi sono legati al risultato e alla conferma dopo il debutto indovinato in Champions. Perdere sarebbe stato peggio, ma ora si tratta di cambiare passo e di acquistare pericolosità. Vlahovic inconcludente e sostituito è un caso».

TUTTOSPORT 5.5 – «Tre zero a zero consecutivi in campionato non saranno un record, ma rappresentano un segnale inquietante: gli avversari hanno trovato l’antidoto. Urge inventarsi una soluzione al problema del gol quanto prima. E appena due cambi eff ettuati fanno riflettere».

CONTE

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Inceppa gli ingranaggi di Motta con McTominay tra centrocampo e attacco. Lo scozzese mina le sicumere della Juve. Non incide con i cambi».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Inversione di tendenza tattica: difesa a quattro e McTominay titolare, dopo cinque esibizioni con il 3-4-2-1. Voleva spegnere la Juve senza consegnare il possesso e nel primo tempo ci riesce perfettamente, piazzando Lobotka davanti alla difesa e McT a danzare tra le linee. Nella ripresa perde il possesso (35.3% finale), ma il Napoli non rischia mai veramente e nel complesso è anche più pericoloso».

TUTTOSPORT 6.5 – «Si affida alla difesa a 4 e punta su McTominay trequartista alle spalle di Lukaku: lo Stadium lo saluta con affetto, lui ricambia e porta a casa un punto prezioso dopo aver imbrigliato Thiago Motta.»