Juve Next Gen-Catania: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Pozzo-La Marmora va in scena la sfida di Serie C Juve Next Gen-Catania: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Pozzo-La Marmora di Biella si giocherà la gara valevole della 3ª giornata di Serie C tra Juve Next Gen-Catania. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Stivanello, Scaglia F., Pedro Felipe; Comenencia, Peeters, Palumbo, Cudrig; Guerra, Anghelè; Da Graca.

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, Sturaro, Di Tacchio, Anastasio; Luperini, Carpani; Lunetta.

Orario e dove vederla in tv

Juve Next Gen-Catania si gioca alle ore 15:00 di sabato 7 settembre per la terza giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport (canale 251). Per vedere la partita in streaming, Sky permette la visione anche su Sky Go e Now TV.