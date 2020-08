Juve, Paratici conferma Sarri ma in caso di eliminazione agli ottavi rischia la panchina

Maurizio Sarri potrebbe rischiare la panchina in caso di eliminazione agli ottavi di Champions: il sogno è Zidane

Vigilia di Juventus-Lione, partita che i bianconeri non possono assolutamente permettersi di sbagliare. L’obbligo di Ronaldo e compagni è quello di strappare il pass per la final eight di Lisbona. Fallire il passaggio ai quarti dopo aver appena festeggiato il nono scudetto significherebbe rischiare di rimettere tutto in discussione, perché è vero che il lavoro di un allenatore si giudica sul luogo periodo del campionato, e Maurizio Sarri al primo anno ha centrato l’obiettivo nonostante l’anomalia dell’annata, però Madama nel quinquennio di Massimiliano Allegri si è abituata a dimorare qua- si stabilmente tra le prime 8 d’Europa.

Come spiega La Gazzetta dello Sport ci sono delle ombre sul futuro di Sarri: dal sogno Zidane (il preferito di Andrea Agnelli) all’eterno pretendente Simone Inzaghi (che parte in pole anche quest’anno), dal costoso Pochettino fino al cavallo di ritorno Allegri. Domani sera un’uscita di scena senza gloria contro una rivale alla portata rischia di influenzare valutazioni e decisioni. La scorsa stagione Agnelli confermò Allegri dopo l’eliminazione nei quarti con l’Ajax, ma tutti sappiamo come finì. Stavolta il presidente è rimasto in silenzio su Sarri anche dopo la conquista del tricolore, però le rassicurazioni pubbliche sono arrivate da Fabio Paratici.