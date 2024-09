Juve-PSV, McKennie e i suoi fratelli: il RECORD della sfida di CHAMPIONS LEAGUE

Cinque americani in campo ieri sera all’Allianz Stadium nella sfida di Champions League tra Juve-PSV, McKennie apre la fila

Juve-PSV di ieri sera, oltre ad aver dato il via alla nuova Champions League, ha anche raggiunto un particolare e significativo record.

Con la presenza in campo di cinque giocatori americani – Malik Tillman, Richy Ledezma, Weston McKennie, Tim Weah e Ricardo Pepi – è la partita di Champions League con il maggior numero di calciatori a stelle e strisce in campo nella storia della competizione, segno che ormai il Soccer ha raggiunto un livello di importanza se non pari, vicino ai big 3 dello sport americano: la trinità Basket, Football e Baseball.