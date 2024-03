Juve Soulè: per Allegri è un rinforzo, ma Giuntoli frena

La Juve dovrà sciogliere il nodo Soulé in vista della prossima finestra di calciomercato: per Allegri può restare, ma Giuntoli…

Max Allegri considera Matias Soulè un rinforzo di qualità e pronto per la Juventus nella prossima stagione, ma Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna non hanno ancora sciolto le riserve sul mercato della Juve.

Dopo l’offerta di 30 milioni dall’Arabia rifiutata a gennaio, in estate potrebbero arrivare nuovi affondi per Matias, l’argentino infatti è un nome spendibile anche a livello di contropartita tecnica, e il suo rientro alla base è subordinato al mercato: secondo quanto appreso da Juventusnews24, la Juventus prenderà in considerazione eventuali offerte dai 35 milioni in su