Juve, Szczesny SVELA: «Volevo già RITIRARMI, ma poi Giuntoli mi ha chiesto QUESTO. Con l’ANNUNCIO di Di Gregorio…»

Le parole di Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus, sulla scelta dii ritirarsi. Tutti i dettagli

Wojciech Szczesny ha parlato in un’intervista a Luca Toselli del suo addio alla Juve.

INCONTRO CON GIUNTOLI PER IL RINNOVO – «Giuntoli voleva parlare del rinnovo del contratto. Ci siamo seduti in una stanza per tre minuti. Mi ha detto “Tek vorremmo limare il tuo contratto, cosa ne pensi?”. Io ho detto “Guarda, alla fine del prossimo anno mi ritiro dal calcio perchè non voglio continuare a giocare”. Io volevo comunque ritirarmi dopo questo contratto. Non aveva senso parlare di rinnovo perchè non avrei più giocato a calcio. Potevo anche prolungare il contratto e rubare dei soldi, ma sono stato onesto. Il direttore poi ci ha provato un paio di volte chiedendomi se fossi sicuro e poi non ho sentito più niente».

DI GREGORIO – «L’ho letto dai giornali. Diciamo la verità, devo essere onesto e dico che lo stimo tanto».