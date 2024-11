Juve, Motta risponde a Vlahovic: «Quello che chiedo non è un’opzione, gli ho detto questo…»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juve, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Milan. Tutti i dettagli

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Juve.

CHI AL POSTO DI VLAHOVIC – «Tutti i miei giocatori hanno caratteristiche diverse, al di là di attaccanti centrali o centrocampisti. Danno alternative e soluzioni diverse, sarà così anche domani. Vlahovic non farà parte del gruppo come Bremer, Cabal, Adzic, Nico, Douglas Luiz, Milik, tutti gli altri disponibili dall’inizio o a partita in corso».

VLAHOVIC E LE SUE PAROLE DALLA NAZIONALE – «Non lo so ancora se torna con l’Aston Villa, domani non sarà con noi sicuramente. Ho fiducia in tutti i miei giocatori, sanno cosa dobbiamo fare e so che lo faranno, sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Siamo tutti d’accordo, è un obbligo e non un’opzione».

CONFRONTO CON VLAHOVIC – «Abbiamo parlato, siamo d’accordo ed è la cosa più importante. Qui corriamo tutti insieme, attacchiamo e difendiamo insieme, si va tutti insieme. Siamo nella direzione giusta, ho fiducia in tutti i miei giocatori, compreso Dusan».

