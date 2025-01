Juve, Motta: «Napoli una grande squadra. Kolo Muani un giocatore importante, lo userò così»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juve, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Napoli. Tutti i dettagli

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Juve.

COME SI STANNO INTEGRANDO I DUE NUOVI – «Molto bene. Il gruppo sta bene, abbiamo tutti a disposizione. Non abbiamo Milik, Bremer e Cabal che stanno recuperando da un infortunio un po’ più lungo».

QUANTO HA INCISO LUI NELLA JUVE – «Non è una situazione simile quanto fatto dal Napoli e da noi. Molto diversa in tanti aspetti. Sono soddisfatto di tante cose, di altre meno. Qualche risultato avuto, qualche pareggio di troppo di cui ho già parlato anteriormente. Vogliamo lavorare in settimana per ottenere la vittoria ma sono molto soddisfatto. Abbiamo una squadra giovane, con talento, con qualche infortunio imprevisto abbiamo superato le difficoltà. Ci sono stati tanti cambiamenti nella rosa che c’era prima, necessari per vari motivi. Domani giocheremo una grande partita del nostro campionato che è Napoli Juventus».

KOLO MUANI TITOLARE – «Randal vedremo, è disponibile nel gruppo. Vedremo se inizierà o no. Abbiamo preso un giocatore del suo livello perché non è solo del mio calcio ma è l’esigenza di una grande squadra come la Juventus. Può aiutare la squadra per arrivare a vincere le partite».

GAP – «È la realtà. Il Napoli si trova in questa posizione meritatamente, noi siamo indietro. Domani sarà una grande partita come c’è sempre stata, dove noi vogliamo dare la nostra miglior versione per arrivare alla vittoria».

CI SONO 13 PUNTI DI DISTACCO? – «La realtà è che loro stanno davanti oggi. Sono una grande squadra con un bravo allenatore. Noi abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande prestazione con la prima classifica».

