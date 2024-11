Juve, Weah: «Ruolo? Sono pronto a tutto, contro il Milan ho queste sensazioni…»

Le parole di Timothy Weah, attaccante della Juve, sulla sfida in programma in Serie A contro il Milan. Tutti i dettagli in merito

Timothy Weah, attaccante della Juve, ha parlato a Il Giornale in vista della sfida contro il Milan.

RUOLO E SENSAZIONI – «Sono pronto. Lavoro per questo, per dare sempre il meglio. E il ruolo non mi spaventa, ho giocato tante volte centravanti nel PSG, poi fu Emry a spostarmi esterno, per sfruttare la mia velocità. La fascia sinistra, perché posso rientrare e calciare col destro. Ma gioco dove mi dicono che serve».

SFIDA CON LEAO E GLI ALTRI ROSSONERI – «Rafa è un fenomeno, un giocatore fortissimo. Diciamo che da centravanti questa fatica dovrei scamparla! Con Maignan ho vinto la Ligue 1, con Fonseca ho lavorato, Pulisic campione, Leao un fenomeno, ma a loro toglierei Reijnders».

GIOCARE PUNTA – «Certo le mie caratteristiche sono differenti da quelle di Dusan, che è un professionista pazzesco, bravissimo in tutte le cose che fa. Lavora sempre al massimo, dal campo alla palestra».

