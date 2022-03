Juventus, 1-1 nel test match con la Pro Sesto: si rivede Zakaria che sarà arruolabile per la gara con l’Inter

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno. Oggi la squadra ha disputato, in mattinata alla Continassa, un allenamento congiunto con la Pro Sesto, squadra di Serie C che milita nello stesso girone della Juventus Under 23.

Un test di un’ora: 1-1 il punteggio, per la Juve è andato in gol Daniele Rugani mentre per la Pro ha segnato Grandi. Ha preso parte al test Zakaria, mentre Alex Sandro ha svolto parte dell’allenamento. Domani si torna ovviamente in campo: appuntamento al mattino.