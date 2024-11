Juventus, agente Queda rivela: «Piace a tutte le big»

Il procuratore del calciatore obiettivo della Juventus è intervento per raccontare alcuni temi del ragazzo

Igor Campedelli, agente dell’obiettivo della Juventus Geovany Quenda, ha parlato a Tuttosport del suo assistito:

DEFINIZIONE SU QUENDA – «Ne prendo in prestito una, quella del ct Martínez il quale ha dichiarato che Quenda è un talento speciale, vive nel creare “desequilíbrio”, cioè rompere l’equilibrio, ama le situazioni uno contro uno, puntare e saltare l’avversario».

PARAGONI CON RONALDO, LEAO E YAMAL – «Ognuno ha le proprie caratteristiche. Geovany è tecnico e veloce, ma non ha le leve di CR7 o di Leão, il suo idolo. Lo definirei un misto fra Vinícius e Saka. Amorim ora lo impiega a tutta fascia cioè fase offensiva e quella difensiva allo stesso tempo. In buona sostanza: corre come un matto. Le statistiche confermano quanto sia alta la sua precisione nei passaggi: 85%. Nell’ultima uscita con l’Under 21 ad Andorra ha regalato un assist a Fábio Silva che molti hanno accostato a una giocata di Neymar, l’altro suo idolo… ».

INTERESSE QUENDA JUVE – «Tutte le grandi d’Europa, straniere e italiane, si sono interessate a lui prima che firmasse il primo contratto professionistico al compimento del 16° anno d’età. Nella circostanza Geovany, di concerto con la famiglia, ha voluto dare continuità al suo rapporto con lo Sporting preferendo l’aspetto “romantico” a quello prettamente economico».