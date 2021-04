Juventus, Agnelli appoggia Pirlo ma ha già il piano B

Andrea Agnelli sostiene Andrea Pirlo anche in questo momento difficile. Ma il presidente della Juventus avrebbe già in tasca il piano B

Ufficialmente e non, tanto prima quanto dopo il derby, il presidente Andrea Agnelli e i dirigenti juventini hanno fatto quadrato attorno ad Andrea Pirlo a al progetto iniziato la scorsa estate dopo l’esonero di Maurizio Sarri. Agnelli non ha mai sollevato un allenatore in corsa, nemmeno Delneri poi arrivato settimo.

Pirlo è stata una sua scelta e la difenderà fino all’ultimo. Una vittoria sul Napoli aiuterebbe la Juventus e soprattutto il progetto Pirlo dando ai bianconeri un vantaggio nella rincorsa Champions. Agnelli sosterrà fino all’ultimo Pirlo ma in caso di ko potrebbe non voler dire fino alla fine del campionato. Ecco allora che potrebbe esserci spazio per l’Allegri bis (che pure preferirebbe salire in macchina a inizio stagione). Lo scrive Tuttosport.