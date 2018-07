Primo allenamento al gran completo per il club bianconero. Si sono aggregati al gruppo anche gli ultimi reduci dal Mondiale di Russia. Gli occhi sono puntati su Higuian, al centro di una vera e propria querelle di calciomercato

A catalizzare le attenzioni non c’è solo Cristiano Ronaldo. Assieme all’asso portoghese, oggi ha ricominciato i propri allenamenti alla Continassa anche Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino è al centro di numerose voci di mercato, con le opzioni Milan e Chelsea che ad oggi rimangono le più accreditate per il suo futuro.

Con l’arrivo di CR7, infatti, la Juventus ha messo alla porta il Pipita. C’è grande abbondanza nell’attacco bianconero e il trentenne argentino è il sacrificabile per Marotta e Paratici. Le parti sono al lavoro per trovargli al più presto una sistemazione. Non manca molto alla fine del calciomercato: a stretto giro di posta ci potranno essere importanti novità.