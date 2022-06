Juventus, Allegri trema: le big d’Europa all’assalto di De Ligt

Calciomercato Juventus: le big d’Europa fanno sul serio per De Ligt. E adesso Allegri comincia a preoccuparsi

Matthijs de Ligt rischia di ridisegnare completamente i piani della Juventus per quanto riguarda questa sessione di mercato estiva. L’olandese, infatti, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo in scadenza nel 2024.

La trattativa è entrata in una fase di stallo e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe decidere di metterlo immediatamente sul mercato in caso di mancato rinnovo per massimizzare la sua cessione. Sulle tracce di De Ligt ci sono Chelsea, Liverpool, City, United, Real, PSG e Barcellona.

