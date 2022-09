Juventus, Arrivabene: «Questa gara è decisiva proprio come le altre»

Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, ha parlato prima del calcio d’inizio del match di Champions contro il Benfica

Intervistato da Amazon Prime, l’ad bianconero Maurizio Arrivabene ha parlato prima di Juve Benfica.

PARTITA DECISIVA – «Tutte le partite sono decisive in Champions, questa come le altre. Se vinciamo questa e perdiamo tutte le prossime… non è vero che sia decisiva».

BATTUTA COL TIFOSO – «Chiariamo questa storia. All’uscita di un ristorante mi è venuta la prima battuta che avevo in testa. Creare un caso dopo anche una risata generale mi sembra un po’ grottesco».

