Juventus, arriva il GIORNO di DOUGLAS LUIZ

Douglas Luiz è pronto alla sua prima gara da titolare con la Juventus in occasione della sfida contro l’Empoli

Thiago Motta sceglie Douglas Luiz. La trasferta di Empoli sancirà con ogni probabilità il debutto da titolare per il brasiliano ex Aston Villa nel centrocampo della Juventus, secondo Tuttosport.

Il tecnico naturalmente stravede per Douglas, ma ha preferito centellinarlo in queste prime uscite per permettere un pieno recupero della forma prima di affidare a lui le chiavi della zona nevralgica del campo.

L’allenatore bianconero ha pensato a lui anche perché contro l’Empoli, le qualità tecnico tattiche possono rappresentare un fattore fondamentale.