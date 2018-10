La nota agenzia di scommesse Sisal Matchpoint ha mostrato una nuova pubblicità tutta da ridere in vista del big match del San Paolo

L’eliminazione dalla scorsa Champions League della Juventus difficilmente verrà dimenticata. I quarti di finale contro il Real Madrid erano iniziati malissimo, con la sconfitta in casa per 3 a 0 e la splendida rovesciata di CR7. Poi al ritorno, la Juventus è andata ad un passo dall’incredibile rimonta, quando solo un rigore molto contestato ha impedito il realizzarsi dell’impresa. Quel giorno, le dichiarazioni di Buffon fecero storia: numerosi insulti all’arbitro Oliver, alcuni diventati un vero e proprio tormentone. E la Sisal Matchpoint ha deciso di riprenderli.

«Insensibile» e «Il cuore come un bidone della spazzatura» appaiono infatti nella nuova pubblicità dell’agenzia di scommesse dedicata a Napoli-Roma. Nello spot presente sui giornali, Sisal ha deciso di quotare come scommessa un eventuale rigore dopo l’85° minuto. E il rimando alla Juventus e al rigore di Ronaldo non poteva essere meglio rappresentato che dal tifoso dietro la scena raffigurante dei giocatori azzurri che protestano con l’arbitro. Sugli spalti infatti, il supporter indossa una maglia con un bidone, con un cartello a riportare la parola «Insensibile».