Juventus, Buffon: «Ecco che allenatore è Thiago Motta»

L’ex estremo difensore della Juventus è intervenuto per parlare di alcuni argomenti tra cui Thiago Motta

Thiago Motta, ex portiere di Juventus e Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista molto interessante a La Stampa dove ha parlato anche di Thiago Motta, il suo profilo e il paragone con Allegri.

THIAGO MOTTA E JUVE – «Per Thiago ho una grandissima stima e sono molto fiducioso su ciò che sta costruendo. Quando si interviene così in profondità, ci vuole tempo. Motta è un allenatore meticoloso, preparato, abituato a certi livelli: lo conosco come compagno di squadra, devono dargli tutti una mano. Basta col paragone con Allegri, non sta né in cielo né in terra. Uno ha vinto tanto, Thiago sta cominciando ora, chi li mette a confronto è spinto dalla volontà di infastidire l’ambiente»