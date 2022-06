Juventus, c’è ancora la volontà di confermare Morata

La Juventus non molla la presa su Morata: l’obiettivo della società è quello di trovare una soluzione per la sua permanenza

Crescono le possibilità che Morata possa restare alla Juventus.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sia l’attaccante spagnolo che Allegri condividono lo stesso desiderio di continuare insieme in bianconero. La Juve penserà ad un altro attaccante (Arnautovic, Muriel, Simeone) solo se non riuscirà a riscattare Morata dall’Atletico Madrid. Dal canto suo lo spagnolo non ha preso in considerazione altre squadre. Spetta ai due club trovare una soluzione.