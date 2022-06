Juventus, riscatto Morata: anche Kean nell’affare con l’Atletico Madrid. Le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri lavorano al riscatto di Morata dall’Atletico Madrid e pensano di inserire anche Kean nella trattativa

La Juventus non ha abbandonato ancora del tutto l’idea che Alvaro Morata possa far parte della rosa dei bianconeri anche per la stagione 2022/23. C’è però da convincere l’Atletico a uno sconto ad oggi ancora difficile da strappare.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, presto ci sarà un nuovo incontro. Sul tavolo una proposta da 15 milioni di euro per il riscatto più eventuali bonus oppure l’inserimento nella trattativa di Moise Kean, una volta che quest’ultimo sarà riscattato dall’Everton.

